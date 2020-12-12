جراد: “سنأخذ القرار اللازم والمناسب لإختيار اللقاح الذي يتوفر على ضمانات كبيرة”

صرح الوزير الأوّل عبد العزيز جراد أن الجزائر “سنأخذ القرار اللازم والمناسب لاختيار اللقاح الذي يتوفر على ضمانات كبيرة”.

وقال جراد على هامش فعاليات احتضنها مقر الأرشيف الوطني، تخليدا للذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 سنقتني اللقاح المنوفر على ضمانات أكيدة.

وأكد الوزير الأول سنختار اللقاح الخاض بكورونا الذي يتوفر على ضمانات أكيدة، وهو ما يستدعي عدم التسرع وتفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية.

وقال الوزير الأول “عندما نتخذ القرار، يجب أن تكون لدينا ضمانات أكيدة مائة بالمائة بأننا اختارنا اللقاح الصحيح”.

وأضاف جراد “احتراما لشعبنا ومواطنينا و انطلاقا من العمل العلمي الذي كنا قد باشرناه منذ بداية الوباء”.

وفي ذات السياق قال جراد “يجب أن نثق في علمائنا و أطبائنا و في العمل الذي قمنا به منذ بداية الأزمة الصحية”، و الذي يتم وفق “طريقة منهجية و مقاربة عقلانية و علمية”.