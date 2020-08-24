قال الوزير الاول عبد العزيز جراد “سندافع بكل ما اتيح لنا من قوة ليكون للمثقف المكانة المرموقة والبارزة في مسار صناعة التغيير المنشود “.

وفي كلمة القاها بمناسبة فعاليات الأيام الوطنية للباس الجزائري الذي أقيم بقصر الثقافة مفذي زكرياء أكد جراد على مواصلة تكريم أهل الثقافة والإحتفال بأعمالهم والإرتقاء إبداعاتهم.

وذلك من خلال تمثيل وإنقاء نموذج ثقافي أصيل وحقيقي لتمثيل الجزائر، من خلال تأكيد على تقدير الواجب نحو كبار رموز الفن والثقافة الذين صنعوا ومازالوا يصنعون التميز الثافي الجزائري

وأضاف جراد قائلا أن” مفهوم الثقافة بالنسبة لي يتجاوز الترف والتسلية فهي جزء لا يتجزء في مسار الإصلاح الاقتصادي مثلها مثل كافة القطاعات الحساسة”

وإعتبر الوزير الأول قطاع الثقافة مصدر من مصادر الثروة خاصة وأن الجزائر تحوز إمكانيات هائلة في هذا المجال

وواصل جراد إننا عازمون على الإستفاذة من كنوز الفن والتراث والفضاءات الثقافية وكذا المنتوج الثقافي والسهر على تحويله قطاع منتج ومساها في إنعاش الإقتصاد الوطني

ونراهن في ذلك على خبرة وطموح المشاركين الكاملة من الفنانين والمثقفين وأصحاب المشاريع الثقافية كشركاء فاعلين.