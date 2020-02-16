جراد: سنطبق مبدأ من أين لك هذا..واسترجاع الأموال المنهوبة من أولوياتنا

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جراد: سنطبق مبدأ من أين لك هذا..واسترجاع الأموال المنهوبة من أولوياتنا
بقلم عبد الرحمن سالمي

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أن حكومته لن تدخر أي جهد على المسار التشريعي و الإجرائي من أجل حماية الأموال العمومية من الفساد و تحصينها

وقال جراد  خلال  مناقشته مخطط عمل الحكومة اليوم بمجلس الأمة أن الحكومة ستعمل بمبدأ من أي لك هذا في محاسبة الفاسدين و الكشف عن مصدر الأموال و مكافحة الفساد، بالإضافة إلى  التسيير الحسن للشؤون العامة للبلاد   وهو المطلب الذي رفع الجزائريون

كما تعهد جراد بمراجعة شاملة لقانون الصفقات العمومية  وتشديد الغجراءات في منح الصفقات العمومية فضلا عن الشفافية في التعيينات في الوظائف السامية  والتي ستكون بناءا على أسس النزاهة والمنافسة العادلة بين الإطارات و الكفاءات.


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