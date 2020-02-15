جراد: سيتم فتح أول وكالة بنكية وطنية بالخارج

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، عن “فتح أول وكالة بنكية وطنية بالخارج”.

وأكد جراد، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة، أنه سيتم مرافقة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة عبر عصرنة المنظومة المالية البنكية.

وخصص جراد تدخله لعرض اهم المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة في شقها الإجتماعي والإقتصادي.

كما تحدث جراد أيضا عن ضرورة إجراء إصلاحات شاملة للمنظمومة الجبائية، والضريبية.

كما تطرق أيضا إلى توجه الحكومة لرفع الأجر القاعدي للموظفين.

وثمن الوزير الأول أيضا التراث الثقافي وتشجيع السينما ، وكذا تطرق في عرضه إلى “التكفل بالفئات الهشة”.

وتحدث أيضا جراد عن قطاع السكن وإستراتجية الحكومة في السعي لإيجاد حل لقطاع السكن عبر مختلف ولايات الوطن .