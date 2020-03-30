جراد: صحيح هناك أزمة صحية لكن لا توجد لدينا أزمة غذائية

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن “الجزائر تمر حاليا بأزمة صحية لكن لا توجد لدينا أزمة غذائية أو تموينية”.

وأكد جراد، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية البليدة، أن “الحكومة اتخذت كل الإجراءات لضمان التموين الدائم والكاف للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية”.

وأوضح الوزير الأول أنه “من الطبيعي للظرف كالآتي الذي نعرفه أن يتجه المواطنون لإقتناء كميات أكبر من إحتياجاتهم العادية، مثل هذا السلوك يفاجئ تجار الجملة والمنتجين الذين يحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم مع الوضعية”.

وأشار جراد “أن هذا ما يحدث في نفس الظروف في كل بلدان العالم”.

وأكد أن “الجزائر والحمد لله في مأمن من أي نقص في المواد الغذائية ومخزوناتها”.