جراد: عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بالجزائر بلغ 45 حالة

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن عدد “الحالات المؤكدة في بفيروس كورونا بالجزائر بلغ 45 حالة”.

وقال جراد ، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أنه “تم تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و3 وفيات على المستوى الوطني”.

وقال جراد أنه “تم أخذ كل الإجراءات الللازمة على مستوى كل المستشفيات للتصدي لإنتشار هذا الفيروس”، مضيفا في السياق ذاته “أنه تم ايضا وضع كل التجهيزات على مستوى المطارات للتحكم في الوضع”.

وأكد جراد في حديثه قائلا “يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع المعدات اللازمة متوفرة”، مشيرا في السياق ذاته أنه “وصلت يوم أمس السبت طائرة محملة بالمواد من الإمارات”.

وأشار انه “سيتم إستيراد المعدات الطبية ايضا من فرنسا “.

وكشف الوزير الأول أن “الجزائر خصصت ما قيمته 4 آلاف مليار سنتيم من اجل اقتناء كل المعدات الطبية اللازمة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا”.

وأكد جراد أنه “تم اتخا

وقال جراد “نحن متحكمين في الوضع ولا داعي للقلق”.