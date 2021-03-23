جراد عن الشهيد مصطفى بن بولعيد.. يجب استلهام العبر من التاريخ البطولي لهذه الشخصية

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن الذكرى الـ65 لاستشهاد مصطفى بن بولعيد، مناسبة لاستحضار معاني الوفاء لأحد مفجري الثورة.

ودعا الوزير الأول، إلى استلهام العبر من التاريخ البطولي لهذه الشخصية.

وأضاف الوزير،أننا ننعم بالحرية ونعيش في كنف السيادة، بفضل نضال البطل سي مصطفى، ودفاع الشهداء والمجاهدين لإعلاء المثل العليا للثورة.

تابعا “هذا اليوم المشهود ذكرى مليئة بالعبر، وعلينا أن ندرس سير الشهداء جيلا بعد جيل، ونقتدي بفضائل هؤلاء الرجال”.

وزف الوزير تحية إكبار وإجلال لعائلة الشهيد بن بولعيد ولأسر الشهداء كافة “الذين بقيت مآثرهم علامة فارقة في تاريخ الجزائر”.