جراد: فتح الثانويات لطلبة البكالوريا شهر أوت ممكن جدا

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، أن فتح الثانويات شهر أوت لفائدة طلبة البكالوريا من أجل المراجعة، ممكن جدا.

وأورد الوزير الأول، خلال لقاء له على إذاعة “جيل FM”، أنه قد تم وضع نظام لإجتياز شهادة البكالوريا في أحسن الظروف، خاصة من خلال إرتداء الكمامات وضمان التباعد الإجتماعي.

وتحدث الوزير الأول على الشباب، مؤكدا أنه على الجيل الجديد بناء نمط سياسي يحافظ على الوطن ووحدة الشعب، وفاءا لتضحيات الشهداء.

مضيفا أن دور الحكومة هو تشجيع الشباب وتحفيزهم لدفع عجلة الاقتصاد وخلق الثروة، من خلال كسر حواجز البيروقراطية.

وأورد جراد في ذات السياق، أن الحكومة قدمت تسهيلات هامة للشباب في المجال الاقتصادي، لتشجيع المؤسسات الصغيرة.

وحول آثار جائحة كورونا على الأشخاص والمؤسسات، أكد الوزير الأول أن حكومته شرعت في تقديم مساعدات للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا.

وفي ذات السياق، دعا الوزير الأول، الشباب، للتقيد بإجراءات الوقاية من كورونا، خصوصا بعد ارتفاع الاصابات مؤخرا، والتي أرجعها لرفع الحجر عن بعض النشاطات.

كما طالب جراد، المواطنين، بتجنب إقامة الأعراس، لما تسببه من إنتشار للوباء، مشيرا إلى أن المواطنين غير واعين بخطورة الوباء.

وتحدث جراد عن الأوراق النقدية الجديدة، موضحا أنه قد “تم وضع صور الشهداء على الأوراق النقدية تخليدا لتضحياتهم”، وأكد أن عهد طباعة صور الحيونات في الأوراق النقدية قد ولى.