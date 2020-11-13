جراد في وفاة “حناشي”: رحل عنا وترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس شبيبة القبائل السابق، محند شريف حناشي.

وكتب جراد، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، “رحل عنا وعن الأسرة الرياضية رئيس شبيبة القبائل سابقا، محند شريف حناشي، رحمه الله، الذي ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية لاعبا ثم مسيرا للنادي القبائلي وقاده إلى إحراز العديد من البطولات والألقاب القارية”.

وتابع جراد قائلا “تعازينا الخالصة إلى أسرة الفقيد، ولكل انصار الشبيبة، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون”