جراد: كل الظروف مهيأة لإنجاح إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، أن” كل الظروف مهيأة لإنجاح إجلاء الجزائريين العالقين بتركيا”.

قال جراد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أن عملية “الاجلاء ستبدأ مساء اليوم الجمعة، وستمتد عبر عدة رحلات على متن الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها التركية، على أن يتم الانتهاء غدا السبت”.

وجدد الوزير الأول، دعوة المواطنين لاحترام إجراءات الحجر المنزلي حتى يتم كبح تمدد الفيروس وإنهاء الأزمة الصحية التي تسببت في وفاة 83 شخصا وإصابة 986 آخرين.

كما أكد جراد في طات السياق، أن “السلطات سخرت عدة فنادق في الجزائر العاصمة لاستقبال المعنيين”.

وأضاف الوزير الأول أنه “إن تطلب الأمر ستتم الاستعانة بفنادق في وهران على غرار مركب الأندلسيات”.

وقال أن” الذين سيتم إجلائهم سيمكثون 15 يومًا في الحجر الصحي الاحترازي بسبب فيروس كورونا”.

هذا وستشمل عملية الإجلاء، 1788 جزائريًا ظلوا عالقين في مدينة اسطنبول التركية إثر توقيف الرحلات الجوية بين البلدين للتقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.