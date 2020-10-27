جراد.. كنت أتأسف بالسبعينات أننا قرأنا على كل المفكرين ما عدا مالك بن نبي

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، “كنت أتأسف في السبعينات أننا قرأنا على كل المفكرين في العالم ماعدا مالك بن نبي”.

وأضاف جراد “اكتشفت مالك بن نبي في جامعة باريس حينما كنت احضر لشهادة الدكتوراه”.

وأشار الوزير الأول إلى أنه حينما تحول للتعليم في الجامعة في سنوات الثمانينات، أدمج مادة في الجامعة.

مضيفا أنه تطرق خلال هذه المادة إلى النظرة الجيوسياسية عند مالك بن نبي.

للإشارة، أشرف عبد العزيز جراد، على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول فكر مالك بن نبي بالمكتبة الوطنية الحامة بالعاصمة.

وتأتي الندوة التي افتتحت اليوم الثلاثاء، تحت شعار “في الإصغاء لشاهد على القرن”، بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة.

وتجرى الندوة على مدار يومين كاملين بالمكتبة الوطنية، بمشاركة مفكرين وباحثين في فكر الراحل ابن نبي.

كما ستعرف تسمية إحدى قاعات المكتبة الوطنية باسم مالك بن نبي.

بالإضافة إلى تقديم فيديوهات ورسائل عائلية وشهادات حية حول فكر الراحل ابن نبي.