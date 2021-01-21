جراد لأعضاء الحكومة.. بعض مشاريع النصوص “غير ناضجة”

أسدى، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، تعليمات لأعضاء الحكومة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

وقال الوزير الأول، إنه لاحظ بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمبادر بها من قبل قطاعات وزارية غير ناضجة.

وتابع الوزير، “هذه المشاريع المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها الخضوع للتشاور مابين القطاعات.”

وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية .

وشدّد جراد، على ضرورة إيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص التشريعية والتنظيمية، وتكييفها مع السياسات العمومية وتنفيذها.

وأكد الوزير الأول أن تطبيق المشاريع يكون وفق برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة.

وأشار جراد إلى أن كل مشروع نص يرسل إلى الأمانة العامة للحكومة موضوع تشاور مسبق وواسع.