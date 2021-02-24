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جراد.. لم نسجل أي عملية استيراد للوقود من جويلية 2020  

الوطني
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جراد.. لم نسجل أي عملية استيراد للوقود من جويلية 2020  
بقلم أسماء.ع

 قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن بفضل تجند الرجال والنساء حققت الجزائر انجازات مهمة في ظل كورونا.

وأوضح الوزير الأول، أن فيروس كورونا أثر على حجم الطلب العالمي للمحروقات، مشيرا إلى أن التدهور الشديد بأسعار النفط.

وأكد جراد، أن الجزائر ساهمت بصفتها رئيس لأوبك سنة 2020، في تنسيق جهود الدول  من خلال اتفاق تاريخي لخفض الانتاج.

وأشار الوزير،إلى أن الجزائر توجهت،نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود،قائلا أنها لم تسجل أي عملية استيراد للوقود من جويلية 2020.

وأضاف المسؤول ذاته، أن الجزائر  سجلت تحويل 34 بالمائة في اطار التحول نحو استهلاك غاز البترول المميع “GPL”.

وحسب تصريحات الوزير فإن هذه النسبة تخص حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العومية التي  تستهلك البنزين.

وأشار جراد، إلى أن الجزائر تتجه نحو تحويل 200 ألف سيارة إلى استهلاك GPL.


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