جراد: “لن نتخلى عن أية أسرة جزائرية مهما كان مكانها”

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن الحكومة لن تتخلى عن أية أسرة جزائرية، مهما كان مكانها.

وشدد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها عقب الزيارة التي قام بها بمستشفى البليدة، على ضرورة، محاربة المضاربة والاتجار غير المشروع.

كما حيا الوزير الأول كل من هم قائمون على إنجاح ضمان التزويد بالطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، وعمال النظافة، الذين يعملون دون هوادة للحفاظ على مدننا.

وأضاف جراد “بالرغم من الظروف المالية الصعبة، الا ان الدولة لن تتخلى عن أية اسرة جزائرية، مهما كان مكانها، في الجبال أو الصحراء أو القرى”.

وأوضح الوزير الأول أنه تم وضع أليات للتضامن بفروعها، معبرا عن ثقته من أن اليات التضامن التي وضعتها الدولة لن نترك جزائريا بدون مساعدة.

وقال جراد “اذا ما حشدنا الجهود معا سوف يسهل علينا مواجهة هذه الأزمة الصحية، وأؤكد أنه لا أزمة غذائية أو تموينية في الأفق وكل الاجراءات لضمان التموين الكافي للمنتجات الزراعية تم اتخاذها”.