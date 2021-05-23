جراد: لن نتسامح أبدا مع أيّ نوع من الأذى الذي يستهدف جسد أو شرف المرأة الجزائريّة

أعرب الوزير الأول عبد العزيز جراد، مساء اليوم الأحد، عن غضبه بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له 9 أستاذات ببرج باجي مختار. وقال الوزير الأول في منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك :”المرأة الجزائريّة هي المجاهدة والمربية والسياسيّة والفنانة والمُعالجة، هي الأم والزّوجة والأخت والبنت والرّفيقة، حاضرةٌ في الوعي الجمعي الجزائري بكل قداستها.”

قبل أن يضيف جراد: “إننا نسجّل بكل غضب الأفعال الاجراميّة المعزولة ضدّ المرأة في بعض المناطق، والتي لا تمتّ بصلة لأصالة وقيم المجتمع الجزائريّ .”

وواصل ذات المتحدث: “لن نتسامح أبدا مع أيّ نوع من الأذى الذي يستهدف جسدها أو شرفها، وأمرنا بتشديد الحراسة على الإقامات المعزولة، ومعاقبة كلّ من يجرم في حقّ المقيمات ويمسّ بسلامتهنّ أو طمأنينتهنّ.”

واختتم الوزير الأول قائلا:”نواصل دعمنا لضمان المكانة التي تليق بالمرأة الجزائريّة، ولحقّها في الحياة العامّة ولحمايتها في الفضاءات العموميّة، لتساهم بكلّ ما تملك من شجاعة وقوّة في تشييد الجزائر الجديدة.