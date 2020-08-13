جراد.. مئات المستثمرين دفعوا أموالا باهضة دون حصولهم على الكهرباء

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أنه لا بد من التعجيل في أشغال اللجنة الوزارية لربط المناطق الصناعية والاستثمارات بالكهرباء.

وأضاف الوزير الأول خلال اليوم الثاني من لقاء الحكومة مع الولاة، أنه لا بد من إزالة القيود على أساليب التمويل بالكهرباء، خاصة وأن هناك مئات المستثمرين دفعوا مبالغ باهضة من اجل الحصول على الكهرباء إلا أنهم قوبلوا بالرفض ومنذ 3 سنوات وهم ينتظرون.

وشدد الوزير الاوّل على ولاة الجمهورية ومؤسسة سونلغاز، بالعمل على متابعة الملف و التعجيل في الإجراءات المتخذة لربط المناطق الصناعية والفلاحية بالكهرباء.