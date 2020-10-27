جراد متسائلا.. “هل فِكر مالك بن نبي متواجد بيننا حقا؟”

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن الاشكالية المطروحة اليوم “هل فكر مالك بن نبي متواجدة بيننا حقا”.

وأوضح جراد، “أننا لم نتأثر بفكر مالك بن نبي مثلا للوصول إلى مفاتيح لتحليل مجتمعاتنا وحل أزماتنا وإيجاد الحلول لشعوبنا”.

وأضاف المتحدث، أن هذه الإشكالية أساسية ، تابعا “كيف يمكن للجامعات والمفكرين والنخب أن يهتموا بهذا المفكر الكبير”.

وأشار الوزير الأول إلى “لا أقول أنه أعطى كل الحلول بل كانت أطروحاته صحيحة ولا زالت صحيحة لحد الآن”.

ودعا المسؤول الأول، في ذات السياق الطلبة والجامعيين والمفكرين على القيام بهبة للبحث عن مفكرين سواء عن مالك بن نبي او غيره.

للإشارة، أشرف عبد العزيز جراد، على افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول فكره بالمكتبة الوطنية الحامة بالعاصمة.

وتأتي الندوة التي افتتحت اليوم الثلاثاء، تحت شعار “في الإصغاء لشاهد على القرن”، بحضور وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة.

وتجرى الندوة على مدار يومين كاملين بالمكتبة الوطنية، بمشاركة مفكرين وباحثين في فكر الراحل.

كما ستعرف تسمية إحدى قاعات المكتبة الوطنية باسمه.

بالإضافة إلى تقديم فيديوهات ورسائل عائلية وشهادات حية حول فكره.