جراد: مد جسور الثقة مع المواطنين يمر عبر المصارحة والمكاشفة

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أن مد جسور الثقة مع المواطنين تمر عبر المصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب من المسؤولية.

ودعا الوزير الأول في هذا المقام، إلى توخي نهج الحوار، والتشاور مع المواطنين.

كما حث الولاة، الى الاتصال بالمواطنين والاحتكاك بهم، مؤكدا أنه واجب على الجميع.

ودعا الوزير جراد، الى التجسيد الفعلي للقطيعة مع جميع مظاهر البيروقراطية، والى تكثيف العمل الميداني ومتابعة أوضاع المواطنين.

وحث الولاة على ضرورة اعتماد نهج جديد في التسيير، بالاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج، والرقي فوق العمل الكلاسيكي الروتيني البيروقراطي.