جراد: مراقبة الوضع الإقتصادي في فترة الحجر كشف إختلالات مؤثرة بشكل خطير على الإنتاج

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ان “مراقبة الوضع الاقتصادي عقب الفترة الأولى للحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية، قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز”.

واضاف جراد، في مراسلة لأعضاء الحكومة والولاة نقلت وكالة الانباء الجزائرية نسخة منها، أن “الخطورة ازدادت بفعل التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا فيروس”.

كما وجه جراد في تعليمته جملة من التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي في ظل التاويل الخاطئ للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد وباء كورونا.