جراد: مرسوم حكومي لتنظيم المناطق الصناعية وسيتم إعادة توزيع الأراضي لمن يستحقها

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جراد: مرسوم حكومي لتنظيم المناطق الصناعية وسيتم إعادة توزيع الأراضي لمن يستحقها
بقلم فوزية.م

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، “نحن على وشك الإمضاء على مرسوم حكومي لتنظيم المناطق الصناعية”.

وقال جراد، خلال زيارة لولاية الجلفة، “سيتم قريبا الإمضاء على مرسوم حكومي لتنظيم المناطق الصناعية، لأنه لاحظنا وجود فوضى في هذا القطاع”.

وأضاف جراد قائلا “الكثير من الناس أخذوا أراضي دون الإستثمار فيها”.

وأكد جراد “يجب أن هذه الأراضي  يتم إعادتها لمن يستحقها”.

كما أشار جراد في السياق ذاته أنه “سيتم تنظيم المناطق الصناعية قريبا ليكون التوزيع فيها بطريقة شفافة وستشمل أصحاب الإستثمار الحقيقي”.

وأكد جراد أنه “يجب على المناطق الصناعية بالجزائر أن تكون وفق معايير المناطق الصناعية المتواجدة عبر العالم”.


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