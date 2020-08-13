جراد: مسؤول كبير سابق كان يقدم للجزائريين إحصائيات “مغلوطة”

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، عن ممارسات سلبية كان يقوم به مسؤول كبير سابق تقلد منصب سامي في الدولة الجزائرية رفض ذكر اسمه.

وفي الكلمة التي ألقاها أمام الولاة، اليوم الخميس، قال جراد “مسؤول كبير سابق في الدولة الجزائرية كان في مؤتمر من المؤتمرات تعطلوا في كتابة التقرير النهائي، وكانت الساعة تشير الى الثانية صباحا، قال لهم لماذا تأخرتم في تقديم التقرير، فأخبروه أنهم يقومون بتحضيره، فقال لهم خذوا تقرير السنة الماضية وغيروا التاريخ ووزعوه”.

وقال جراد أن عهد هذه الممارسات التي كان يقوم بها هذا المسؤول قد ولى وأن الحكومة و الجهاز التنفيذي عاز أن يمد الجزائريين بتقارير ومعلومات صحيحة.