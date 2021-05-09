جراد: مضاعفة الجهود لرقمنة الإدارة العمومية والقضاء على البيروقراطية

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد ، أن الحكومة حرصت على مضاعفة الجهود لرقمنة الإدارة العمومية للقضاء على البيروقراطية.

وجاء تصريح الوزير الأول خلال يوم دراسي حول الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسسات العمومية، اليوم الأحد.

وأضاف جراد، أن إهتمام المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين بتسيير الإصلاح العمومي هو وليد التراكمات الناتجمة عن الممارسات السلبية التي عرفتها في السنوات الاخيرة من فساد ومحسوبية وتبديد المال العام والبيروقراطية التي أثرت سلبا على الحوكمة.

وكشف في ذات السياق، أن إستغلال الثقة واستعادتها يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح السياسة التنموية ولن يتحقق الا بتحسين علاقة الادارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والاستماع لانشغالاته.

وشدد الوزير الأول على ضرورة توفير مجموعة من الآليات التي تضبط السير الحسن للمرفق العام.