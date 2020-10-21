جراد ممازحا التلاميذ: مانعرفش نستعمل الطابلات.. قريت هنا وكنت نكتب بقلم الحبر

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاربعاء، ممزاحا التلاميذ بباتنة، انه لا يجيد إستعمال اللوحات الإلكترونية.

وقال جراد، خلال إفتتاحه للموسم الدراسي 2020-2021 من باتنة، للتلاميذ “لا أجيد إستعمال اللوحات الإلكترونية، هل لكم بتعليمي كيف يتم ذلك”.

وأضاف الوزير الأول لتلاميذ “قرأت بهذه الإبتدائية حتى السنة السادسة، وكنا نكتب بقلم الحبر”.

ودعا الوزير الاول لكل التلاميذ بالنجاح، قائلا ” إن شاء الله تنجحوا كلكم”.

وخاطب الوزير الأول أحد التلاميذ وسأله عن محفظته وقال “أين هي محفظتك”، ورد التلميذ بطريقة عفوية “نحاولي المحفظة”.

وقام جراد بوضع الكتب داخل المحفظة وقال “جاتني ثقيلة بزاف، لهذا فإن استعمال اللوحات الإلكترونية سيخفف عنكم الكثير”.

كما قام احد التلاميذ بتقديم شرح مفصل لكيفية استعمال اللوحة الإلكترونية للوزير الأول.

ودعا الوزير الأول التلاميذ بإستذكار هذا اليوم المميز بالنسبة لهم، داعيا إياهم للتقيد بجميع الإجراءات الوقائية الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.