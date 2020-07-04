جراد: منح قطعة أرضية لبناء مركب صناعي عصري يضم مطبعة للنقود

أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن المصادقة عن منح قطعة أرضية لبناء مركب صناعي عصري يضم مطبعة جديدة للنقود ومقرا للصندوق العام والمركز الوطني لفرز الأوراق النقدية.

ويأتي ذلك، للرفع من أداء هذه المؤسسة السيادية صاحبة الحق القانوني في اصدار النقود، لمواكبة المؤسسات على المستوى الدولي.

وأكد جراد، خلال ترأسه لإجتماعاً خصص لأجل عرض نماذج نقود جديدة “ورقية ونقدية”، اليوم السبت، أن العملة الوطنية تمثل أحد رموز السيادة الوطينة، لذلك توجب علينا أن نعطي لهذا الرمز كل الاهتمام الذي يليق به.

ولذلك تقرر إدراج إصلاحات عميقة في هذا الصدد، لإعطاء صورة ناصعة لأوراقنا النقدية، حتى تعبر عن صدق تاريخنا، فعملة البلد هي مرآة لتاريخه وأمجاد شعبه، يضيف الوزير الأول.

وأشار جراد، إلى أن هذه المراسيم، هي امتداد للحدث التاريخي الهام، بإسترجاع جماجم بعض شهداء المقاومة الشعبية، وتوجه الجزائر نحو استرداد تاريخنا وامجادنا وربط الماضي والحاضر والمستقبل.

وأعلن جراد، أن حكومته قررت، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، منح بنك الجزائر كل الوسائل والامكانيات لعصرنة أساليب العمل لإنتاج العملة.

وفي الأخير، توجه الوزير الأول، بإسم رئيس الجمهورية والحكومة، بالتحية الخالصة لكل من ساهم في هذا الإنجاز الكبير.