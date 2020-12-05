جراد: منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستستفيد من عدة مشاريع

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن منطقة التجارة الإفريقية، ستستفيد من عدة مشاريع، كونها ستأتي بالإضافة اللوجستية اللازمة.

وذكر جراد، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية الـ13 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بالمشاريع التي ستستفيد منها المنطقة، لاسيما من خلال الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس في نيجيريا.

وكذا خط أنابيب الغاز بين الجزائر و نيجيريا، والمضاعف بخط الألياف البصرية، وميناء شرشال كمركز للشحن البحري.

كما اعتبر الوزير، إن المنطقة سترفع التجارة البينية الافريقية من 16 بالمئة الى 52 بالمائة.

فضلا عن دعم أهداف التكامل والاندماج القاري من خلال التجارة والاستثمار، اللذين يعتبران عنصرين رئيسيين لدعم النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد جراد أن تنمية التجارة البينية سيسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، والتصنيع وخلق فرص العمل.

بالإضافة إلى أن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية بين البلدان الإفريقية بعد الدخول الفعلي لمنطقة التجارة الحرة، سيعطي أولوية للشركات الإفريقية في تلبية حاجيات السوق الإفريقية المتزايدة والاستفادة من مزاياها، يضيف الوزير الأول.