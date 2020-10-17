جراد: نحن أبناء الشعب والفلاحين وندرك جيدا معاناة المواطن البسيط

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، قائلا “نحن أبناء الشعب والفلاحين وندرك جيدا معاناة المواطن البسيط”.

وقال جراد، خلال زيارته للجلفة، نحن “كلنا أبناء الشعب وأبناء الفلاحين”.

واكد الوزير الأول أن “رئيس الجمهورية على دراية بالجزائر العميقة”.

وأضاف الوزير الأول “رئيس الجمهورية والحكومة صادقين في نيتهم في التكفل بمناطق الظل”.

وقال جراد أن “رئيس الجمهورية هو من أطلق تسمية مناطق الظل، لأنه عمل بالولايات ويعرف جيدا معاناة السكان فيها”.

وأوضح جراد قائلا “ننتظر منكم العمل معنا على تنمية هذه المناطق، وتجاوز ذهنية المطالبة فقط من الحكومة تقديم الإعانات”.

ودعا جراد إلى ضرورة الإستثمار وقال “يجب أن نشمر على سواعدنا للعمل”.

مشيرا في السياق ذاته أن “مناطق الظل من أولى أولويات الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية”.

واكد من جهة اخرى على ضرورة “التوجه نحو الإعتماد على الطاقة الشمسية في المدارس الابتدائية”.