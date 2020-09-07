جراد: نحن في الطريق الصحيح لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار النصائح الوقائية

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، بخصوص الوضعية الصحية للبلاد “نحن في الطريق الصحيح لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار النصائح الوقائية”.

واكد جراد، خلال إشرافه على انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط من البليدة، أن “ولاية البليدة لاتزال بعض الشيء الأرقام فيها متوسطة، لكن هناك تطور كبير”.

مشيرا في السياق ذاته أن “تسجيل التكوير في الوضعية الصحية كان بفضل جهود السلطات المحلية والوعي الجماعي” .

وقال جراد “بفضل الوعي والتضامن للمواطنين الذي كان قوي جدا على مستوى جميع الوطن، وبفضل العمل القيم للسلطات لمحلية استطعنا تدريجيا ان نتحكم”.

وأكد الوزير الأول قائلا “يجب أن تكون الامتحانات والدخول المدرسي وكذا الجامعي تحذوها الحيطة والحذر “.