جراد: نحن في الطريق الصحيح مع الجيل الجديد الذي يتحكم بالتكنولوجيا

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح مع الجيل الجديد الذي يتحكم بالتكنولوجيا.

وخلال إشرافه على انطلاق امتحان البيام بالمؤسسة العقابية بالبليدة، أشار أن بناء الهياكل التعليمية جيد، لكن الأهم هو المستوى التعليمي.

وقال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن تقييم المحتوى ليس في الأجهزة القاعدة بل في المستوى العلمي والمعرفي لهذه البلدان.

وفي حديثه عن الحجر الصحي التام الذي تم فرضه سابقا على ولاية البليدة، وصف جراد القرار بالصعب.

وقال الوزير الأول إن الأمور تحسنت تدريجيا بفضل التضامن الوطني والعمل الجبار الذي قامت به السلطات المحلية.