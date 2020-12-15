جراد: “نحن في المرحلة الأخيرة من المفاوضات وسنعلن عن اللقاح المختار في الوقت المناسب”

تحدث الوزير الأوّل عبد العزيز جراد اليوم عبر امواج إذاعة المسيلة عن كيفية تناول الحكومة لجائحة كورونا.

وأوضح جراد أن الحكومة ” منذ بداية وباء كورونا، سعت الحكومة، بتوجيهات رئيس الجمهورية لانتهاج مقاربة موضوعية ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية”.

وفي ختام زيارته للمسيلة، ثمن الوزير الأوّل “النتائج المحققة لحد الآن رغم صعوبة الظرف.”

وبخصوص اللقاح صرح جراد أن “الجزائر شرعت، منذ عدة أشهر، عن طريق جهازها الدبلوماسي وأطبائها، في الاتصال بمخابر الانتاج ودراسة سبل اختيار اللقاح المناسب للاستعمال في الجزائر” .

كما اكد جراد “نحن في المرحلة الأخيرة من هذه الاتصالات والمفاوضات وسنعلن عن اللقاح المختار الذي يحمي صحة المواطن في الوقت المناسب”.

في حين جدد الوزير الأوّل أن الجزائر تتوخى حذر من مغبة التراخي والتهاون في الوقاية من الوباء.

وإختتم جراد “الجزائر محمية من الله ولا خوف عليها مثلما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.