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جراد: نطمح ليكون التعليم بجودة عالية

الوطني
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جراد: نطمح ليكون التعليم بجودة عالية
بقلم النهار أونلاين

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن توجه الحكومة نحو تأسيس الاقتصاد المعرفي، كونه ضرورة حتمية لمجاراة الاقتصاد العالمي.

وقال جراد، خلال مناقشة مخطط الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تطمح لكي يكون التعليم بجودة عالية، وستعمل على تكريس التعليم  وسيتم إضفاء الانسجام إلى البرامج التربوية.

وأعلن الوزير الأول، أن الحكومة ستدعم الجامعة لتكون فضاء للتعليم والتفتح والإبداع.

كما تطرق جراد لمجال الصحة، أين أكد أن الحكومة ستعمل على تقريب الصحة من المواطن، وتطوير الصناعات الصيدلانية، لجعلها قطاعا منتجا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772189

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