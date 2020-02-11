جراد: “نعمل على الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخل الضعيف وسنفعل دور البورصة”

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن الحكومة تعمل على تجسيد الإعفاء الضريبي على أصحاب الدخل الضعيف، مع وضع نظام وطني للإحصاء الإقتصادي والإجتماعي.

وقال الوزير الأول اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمخطط الحكومة على أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أنه سيتم العمل على الإعفاء الضريبي لأصحاب المداخيل أقل من 30 ألف دج.

وأّضاف جراد، أن حكومته تعمل على مراجعة بعض المزايا الممنوحة وإلغاء الرسوم على أصحاب المداخيل المحدودة.

ووعد ذات المتحدث، أن الحكومة ستباشر إصلاحا عميقا للقطاع البنكي والمالي، وذلك من خلال تحرير عمله وعصرنته، مع تفعيل دور البورصة، والتي تدخل في سلسلة تدابير لطمأنة المستثمرين.