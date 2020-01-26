جراد : نُثمّن استعداد الطرف التركي في توسيع رقعة الإستثمار بالجزائر

أبدى، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الرغبة الكاملة في تعزيز العلاقات الثنائية الإقتصادية بين الجزائر وتركيا.

وخلال كلمة افتتح جراد بها أشغال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، حيثُ قدم عرضا حول المحاور التي تطرقت إليها الزيارة.

وقال الوزير الأول أنّ تلبية الطرف التركي للدعوة الموجهة له من طرف رئيس الجمهورية تحمل في طياتها الكثير

حيث أردف في ذات الصدد أنها تحمل دلالة قوية لترقية التعاون الشامل وتطويره والشراكة الشاملة والعامة، أين تشمل كامل القطاعات الصناعي والتجاري والعلمي.

وأوضح الوزير الأول أن محاور الزيارة التركية أتاحت دراسات عدة، حيث أكدّ أنه هناك اتفاق بين كلا الطرفين بالإجماع على ابرام عدة اتفاقيات في أقرب الآجال.

ومن الإتفاقيات التي شدد جراد على إبرامها تخص مجال حماية الإستثمارات ونوعية الإنتاجات والعمل والتشغيل ومذكرة التفاهم في التعليم العالي والتكنولوجي.

وأضاف: “أنه تتنتظرنا في العلاقات زيادة حجم التبادل بما يخدم مصلحة البلدين”.

كما قال جراد بخصوص الزيارة مكنت من إبراز هذه الإتفاقيات وكان النقاش مركزا على ترقية الإستثمار.

مؤكدا أنّ الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية تبون تُثمن الاستعداد الكامل لشركات التركية للإستثمار التي يصبوا إليها الجميع، مع توسيع رقعة هذه الإستثمارات.