جراد: هذه خريطة الطريق للخروج من الحجر الصحي

أكد الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الاربعاء، أن خريطة الطريق للخروج من الحجر سيكون تدريجيا وبشكل مرن.

وقد استمعت الحكومة، إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا، وكذا التدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة.

وعقب تقديم هذا العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تشير إلى أن خريطة الطريق للخروج من الحجر الذي سيكون تدريجيا وبشكل مرن، يجب أن يتم إعدادها حتما على أساس التوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وأكد جراد أن صحة الـمواطنين تظل الإنشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.