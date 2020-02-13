جراد: هذه مصادر تمويل مخطط عمل الحكومة

أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد أن الحكومة ستعتمد تطوير نظام إحصائي دقيق يسمح بترجمة محاور مخططها.

لدى رده على عن إنشغال النواب بخصوص افتقار المخطط لآجال التنفيذ وذكر مصادر التمويل قال جراد ان هذه النظام يعتمد برامج مشفرة يمكن تنفيذها بدقة.

وأما بخصوص مصادر التمويل فقال بأنها ستكون عن طريق محاربة التهرب الضريبي وتقليص مصاريف الدولة مع مراجعة نظام الميزانية الجبائية مع استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية مع تطوير الصيرفة الإسلامية بكل قوة.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الحكومة أن الدولة لن تتوانى في الاهتمام بكل المواطنين لاسيما أولئك القاطنين في الأماكن الجبلية والنائية وقال بأنه لا يقبل أن تؤول وضعية هؤلاء المواطنين بالتمييز بيتن مناطق الوطن.