جراد: هناك قرارات لا تطبق وسنقف بالمرصاد ضد هذه الممارسات

قال الوزير الاول، عبد العزيز جراد، إن عدو المجتمع والمسؤولين الحاليين هو البيروقراطية، معتبرا هذه الظاهرة من مخلفات السنوات السابقة.

وأضاف الوزير الأول “هناك قرارات تؤخذ على المستوى المركزي ولا تطبق بأرض الواقع، لدينا منطق تركنا دائما نعرقل المشاريع”.

وتابع الوزير الأول “نحن هنا منذ 9 أشهر نحاول ترميم هذا الفساد والعبث الذي طال حتى قيمنا”.

ووعد الوزير الأول بالوقوف بالمرصاد في وجه هذه الممارسات التي تعيق مسار بناء الجزائر وتلبية مطالب المواطنين.

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، من ولاية الجلفة، إنه لا تزال هناك أساليب غير عادلة لتوزيع السكنات.

ووعد الوزير الأول، خلال لقاءه مع المجتمع المدني، أنه سيوفد لجنة تحقيق حول السكنات التي وزعت بغير وجه حق

وقال الوزير الأول “لست هنا لأقوم بحملة انتخابية، مهمتي هي الاستماع للجزائريين وللمجتمع المدني”.