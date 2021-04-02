جراد وبوقادوم يشاركان في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس دولة النيجر المنتخب

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جراد وبوقادوم يشاركان في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس دولة النيجر المنتخب
بقلم خالد زوبيري

شارك الوزير الأول، عبدالعزيز جراد، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بالعاصمة النيجرية، نيامي في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، لدولة النيجر محمد بازوم.

وكان جراد مرفوقاً بوزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن الوزير الأول سلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره محمد بازوم.

وخُصَّ الوزير الأول باستقبال من طرف رئيس النيجر الجديد، ونقل له تحيات رئيس الجمهورية، وتمنياته له بموصول التوفيق في مهامه السامية.

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