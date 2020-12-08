جراد يأمر بإعداد خارطة طريق مشتركة لحماية القصبة

خصص إجتماع المجلس الوزاري المشترك المجتمع اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة الـملف الـمتعلق بحماية قصبة الجزائر.

وخلال الإجتماع أصدر الوزير الاول تعليمة إلى جميع القطاعات المعنية لإعداد خارطة طريق مشتركة من أجل وضع استراتيجية شاملة لحماية القصبة.

كما أكد الوزير الاول على متابعته بهدف ضبط الـمساعي التي باشرتها مختلف القطاعات من أجل ضمان تكفل أفضل بهذا الـملف.

وشدّد جراد على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمؤسساتي الـمخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها.

وأشار الوزير الاول على مشاركة الـمجتمع الـمدني الذي يشكل حتمية ضمن مقاربة تحديد أهداف البرامج الاستثمارية وتقييم إنجازها.

وفي ذات السياق نوه جراد أن الحكومة الجزائرية تنتهج الـمسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالـمي لليونسكو.

وأضاف الوزير الاول أن تقريرا حول وضعية حفظ قصبة الجزائر سيتم إرساله عن قريب إلى مركز التراث العالمي لليونسكو.

وفي ذات السياق نوه جراد أن الحكومة الجزائرية تنتهج الـمسعى الذي أوصت به لجنة التراث العالـمي لليونسكو.

وجاء هذا الإجتماع في إطار الـمتابعة الدائمة لـمدى تطور الوضع السائد على مستوى القطاع الـمحمي لقصبة الجزائر.

وشارك في الإجتماع كل من وزير الداخلية والمالية والثقافة والسكن والسياحة ووكذا والي الجزائر العاصمة.