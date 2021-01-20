جراد يأمر بالتعجيل في معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات بكل شفافية

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة مشاريع وعروض تمس عدة قطاعات.

وخلال الإجتماع سيقدم كل من وزير المالية والطاقة والثقافة والفنون بالإضافة إلى الشباب والرياضة عروضا للحكومة.

وخلص الإجتماع بقرارات وتوصيات هامة أسداها الوزير الاول للحكومة وهذه أهمها:

الوزير الاول أمر بضرورة الإسراع في معالجة ملف إعتماد الوكلاء المرّخص لهم باستيراد السيارات الجديد بكل شفافية.

وكذا التسريع في وتيرة معالجة الملفات المودعة لدى الهيئة التقنية التابعة لوزارة الصناعة.

تعجيل توزيع المحلات التابعة للبلديات لفائدة الشباب حاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة.

فتح شبّاك موحّد لتسهيل الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.

تخفيف من إجراءات منح الدفتر العقاري للمستثمرين مع تحديد المدة الزمنية لتسليمه.