جراد يأمر بتجهيز المستوصفات وقاعات العلاج بمناطق الظل بالمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء

خصص إجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد للدراسة والمصادقة على عدد من المشاريع والمراسيم تنفيذية.

وخلال الإجتماع تم أمر جراد بالسهر على تجهيز الـمستوصفات وقاعات العلاج التي تقع في مناطق الظل، بالـمجموعات الكهروضوئية للتزويد بالكهرباء.

وهذا الإجراء يعتبر كخطوة أولى حيث سيتم تعميمه لاحقًا على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية عبر مختلف مناطق الوطن.

وإستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان إصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتمم قائمة الـمؤسسات العمومية الـمتخصصة الـملحقة.

والذي يحدد قواعد إنـشاء الـمؤسسات الاستشفائية الـمتخصصة وتنظيمها وسيرها، وهذا بإنشاء مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج.

كما أشار وزير الصحة بدخول هذه الإنجازات الجديدة في الخدمة، والتي ستساهم في تحسين التغطية الصحية على مستوى الولايتين أدرار وتيزي وزو .