جراد يأمر بتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات لتعويض المتضررين

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جراد يأمر بتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات لتعويض المتضررين
بقلم م . فيصل

خلص الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد حول حرائق الغابات بعدة أوامر هامة.

وخلال الإجتماع أمر الوزير الأوّل بإحصاء المتضررين من الحرائق وكذا تقييم الأضرار الناجمة عن  حرائق الغابات إستعدادا لتعويضها.

التعويضات ستشمل بساتين أشجار الفواكه والمواشي وخلايا النحل وغيرها من الأنشطة الفلاحية

كما امر جراد بتقديم اقتراحات للتكفل بالفلاحين المتضررين من الحرائق.

الوزير الأول يأمر بفتح تحقيقات معمقة حول المتضررين لتفادي التصريحات الكاذبة للاستفادة من تعويضات الدولة.

وفي ذات السياق كشف عبد العزيز جراد عن توقيف 15 شخصا تسببوا في حرائق عبر 6 ولايات.


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