جراد يأمر بتنصيب خلية يقضة لتقديم الدعم للعائلات الهشة التي تضررت بفعل الحجر الصحي

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد بتنصيب خلية يقضة على مستوى الأحياء و القرى و المداشر و التجمعات السكنية من أجل دعم و ومساعدة العائلات الهشة التي تضررت بفعل الحجر الصحي

وحسب تعليمة للوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية فإن هذه الإجراءات جاءت من أجل تذليل أثار الحجر الصحي ، كما أمر الوزير الأول بتأطير القرى والتجمعات السكنية وتعيين مسؤول لها من سكانها يحضى باحترام السكان وهذا من اجل إحصاء العائلات المحتاجة ومساعدتهم أثناء فترة الحجر الصحي.

وشدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على أن أجال تهيئة المخطط و البرنامج الخاص بمساعدة العائلات الهشة يكون في أجال أقصاها 31 من شهر مارس الجاري.