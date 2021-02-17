جراد يأمر بضرورة تخفيف وتسهيل الإجراءات الإدراية

أمر الوزير الأول خلال إجتماع الحكومة اليوم عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد بتسريع التسهيلات الإدارية لفائدة الإنعاش الاقتصادي.

وخلال الإجتماع شدد عبد العزيز جراد على ضرورة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.

الوزير الاول يكلف الوزراء المعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شُرع فيه، مع إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية.

كما حرص جراد على التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.

وهذا من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري.

وحددت الحكومة 4 معايير الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات في الأنشطة الاقتصادية والتجارية وهي:

طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أوالـمنصة الرقمية).

عدد الوثائق الـمكونة للملف.

آجال معالجة وتسليم الوثائق.

هذا ودرست الحكومة اليوم 3 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالطاقة والنقل.