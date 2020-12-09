جراد يأمر بوضع محطات الدفع بالطريق السيار شرق غرب حيز الخدمة

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم اجتماعا للحكومة عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الإجتماع أمر الوزير الأول بوضع محطات الدفع بالطريق السيار شرق غرب حيز الخدمة.

كما قدّم خلال الإجتماع وزير الاشغال العمومية مقترح للتصنيف في صنف الطرق السيارة الـمواصفات التقنية والتنظيمية الـمتعلقة بها.

ويتعلق الامر بكل من الطريق السيار شمال جنوب، والطريق السيارشرق غرب، والطريق السيار، ومنافذ الطريق السيار لبجاية، ومستغانم، ووهران، وزرالدة، وبودواو.

ووفق بيان للوزارة الأولى فإن الاجتماع حضره كل من وزراء الداخلية والأشغال العمومية والصحة والمالية.