جراد يأمر وزير المالية برصد إعتمادات الدفع وإعادة تقييم تسديد الديون للمؤسسات

كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير المالية برصد إعتمادات الدفع وعمليات التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة للمؤسسات.

وافاد جراد، في تعليمة وجهها اليوم الأربعاء لأعضاء الحكومة والولاة، أنه وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.

كما شدد جراد على “بالغ الأهمية التي يوليها للتطبيق الصارم والعاجل لهذه التعليمة”.

مشيرا في السياق ذاته أن “الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية”.