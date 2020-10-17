جراد يؤكد على تغيير الأساليب في الجزائر الجديدة وإعطاء الثقة لمن يستحقها

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، على أن الجزائر الجديدة تعني تغيير في الأساليب واعطاء الثقة لمن يستحقها قائلا: “هذا دور الدولة”.

وعرج الوزير الأول، خلال زيارة له إلى ولاية الجلفة، إلى قطاع الصحة، أين أشار إلى إن الظروف الصحية أدت إلى إحداث بعض النقائص في القطاع.

وفيما يخص مشاريع القطاع، أكد الوزير، إنه سيتم توفير كل الشروط للمستشفى الجديد بالولاية، وسيتم وضع حجر الأساس لمركز مكافحة السرطان.

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية للمستشفى، وعد الوزير الأول، بتوفيرها في أقرب وقت، مطالبا بالمحافظة على المستشفى.

وأضاف جراد: “سنوفر العيادات خاصة في مناطق الظل، وكل القرى بالولاية”.

هذا وذكر الوزير الأول، بأنه القطاع الصحي، عرف سواءا في التسيير ستبقا.

وكشف جراد، عن مشروع كبير، لإعادة النظر في إنعاش قطاع الصحة.