جراد يؤكد على ضرورة استرجاع الثقة بين الدولة والمتعاملين الإقتصاديين

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة استرجاع الثقة بين الدولة والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين .

وأورد الوزير الأول، اليوم السبت، خلال انطلاق أشغال لقاء بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لإنشاء لجنة تقييم انعكاسات كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني: “مقاربة اليوم هي مقاربة عقلانية، ولم تأتِ من فراغ، وليست مثل مقاربات الماضي”.

وكشف جراد، أن هناك منهجية عمل جديدة، والدليل هو تنصيب “لجنة الحماية” مؤكدا أنها لجنة مزدوجة وليست حكومية.

مضيفا أنه سيتم دراسة تقرير اللجنة، يوم 22 جويلية الجاري، على أن يعرض يوم 26 جويلية على مجلس الوزراء.

وطالب الوزير، بضرورة الوصول إلى حلول ملموسة، وليس تقرير مكتوب فقط قائلا: “سنحاول صياغة تقرير متكامل، يقترح نقاط براغماتية واقعية وليست تعجيزية”.

وفي نهاية أشغال اللقاء، ترحم الوزير الأول، على الأطباء والمواطنين ضحايا وباء فيروس كورونا، سائلا المولى عز وجل، أن يشفي جميع مرضى الوباء.