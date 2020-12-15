جراد يؤكد على ضرورة تحسين الخدمات الجامعية للطلبة

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ترشيد الموارد البشرية والهيكلية، في ظل تزايد عدد الطلاب.

وأوضح جراد ، أن قطاع التعليم العالي مطالب بضمان فعاليات الحوكمة بما يسمح التوجه نحو استقلالية مؤسسات الجامعة وتطوير قدراتها بالابتكار.

بالإضافة إلى تحسين الخدمات الجامعية للطلبة،مشيرا إلى “أن المجتمع ينتظر منا،ومن القطاع في ظل الوباء العمل على تنويع أساليب التعليم”.

وقال الوزير الأول أن قطاع التعليم العالي حدّد ببرنامج عمله أولوية بما يساهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية،والمساهمة في ترقية الجامعة.