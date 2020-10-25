جراد يتأسف من تهاون المواطنين في الإلتزام بالإجراءات الوقاية

أعرب الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، عن تأسفه إتجاه بعض المواطنين الذين باتوا لا يبالون بقواعد مكافحة انتشار كوفيد-19.

وكتب جراد تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها:”أسجل أسفاً بعض التهاون في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء القناع واستعمال المعقمات الكحولية للوقاية من كورونا.”

وأضاف الوزير الأول:”العالم يعيش موجة خطيرة، وعلينا التحلي بالمسؤولية.”

وواصل المتحدث نفسه:”من واجبنا التفكير في حماية مجتمعنا، وبالأخص الأطباء الصامدون منذ أشهر لمواجهة هذا الوباء، وفي أبنائنا وهم يعودون إلى مقاعد الدراسة، والمصلين وهم يستعدون لصلاة الجمعة.”

وتجدر الإشارة، إلى ان مختلف ولايات الوطن تشهد تهاونا واستهتارا كبيرا في التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث إنّ غالبية المواطنين باتوا لا يبالون بها.