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جراد يتباحث مع نظيره الصيني تنسيق الجهود لمكافحة كورونا

الوطني
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جراد يتباحث مع نظيره الصيني تنسيق الجهود لمكافحة كورونا
بقلم نادية بن طاهر

تحادث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، مع نظيره الصيني، هاتفيا، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وتطرق الوزيران الأولان إلى جميع المسائل المتعلقة بتنسيق جهود البلدين في مكافحة وباء كوفيد- 19.

وتباحث الطرفان من خلال هذه المكالمة، حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الجزائر والصين.

وعبر الطرفان، عن الارتياح بشأن مستوى التعاون الثنائي واستعداد البلدين لتعزيزه.

كما أكد الطرفان مجددًا، الالتزام الراسخ للبلدين بمواصلة المشاورات الثنائية.

ويأتي ذلك، من أجل تنفيذ مشاريع و برامج التعاون المتفق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائرية – الصينية.

للإشارة، كانت هذه المكالمة الهاتفية الثانية، التي تلت تلك التي أجراها الوزيران الأولان في 31 مارس 2020.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=940557

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