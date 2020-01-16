جراد يتحادث مع رئيس الوزراء الإيطالي

أجرى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي “جوسيبي كونتي”، والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، بقصر الحكومة.

وحسب “واج”، سيحظى رئيس الوزراء الإيطالي، بإستقبال من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحل كونتي، في وقت سابق من نهار اليوم، بالجزائر، في إطار زيارة عمل.

وكان بيان وزارة الخارجية، قد أوضح أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا.

وستسمح هذه الزيارة، بتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وستشكل زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية، واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة.

لا سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى، والمرتقب إنعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بالجزائر العاصمة.